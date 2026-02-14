Ne manquez pas la rencontre entre l’Espérance de Tunis et Petro de Luanda, comptant pour la 6e journée de la Ligue des champions de la CAF. Le match se disputera samedi 14 février 2026 au Stade olympique Hammadi-Agrebi, avec un coup d’envoi programmé à 16h00.

📺 Sur quelle chaîne TV ?

La rencontre sera retransmise en France sur beIN Sports, via la chaîne beIN SPORTS MAX 9HD, à partir de 16h00.

💻 Comment regarder le match en streaming ?

Le match sera également disponible en live streaming pour les abonnés, via les plateformes officielles de beIN Sports, accessibles sur ordinateur, smartphone ou tablette.

⏰ À quelle heure ?

Le coup d’envoi de ES Tunis – Petro Luanda sera donné à 16h00 (heure locale), samedi 14 février 2026.