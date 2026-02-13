Fidèle à sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Hyundai Tunisie organise, le dimanche 8 février 2026, la troisième édition de l’initiative solidaire « Couffin du Ramadan », confirmant ainsi la continuité de son action sociétale en faveur des familles les plus vulnérables, à l’approche du mois saint de Ramadan, période de partage et de solidarité.

Partenaire fidèle de Hyundai Tunisie, l’association « Un Sourire Pour Tous » œuvre depuis plusieurs années en faveur des populations les plus fragiles à travers des actions solidaires durables et ciblées, contribuant ainsi au renforcement de la cohésion sociale.

Cette action prévoit la distribution de 200 couffins alimentaires composés de denrées de première nécessité. Cinquante (50) couffins ont été distribués à des familles bénéficiaires dans la région de Mornag, tandis que cent cinquante (150) couffins seront destinés à des familles de la région de Siliana lors d’une opération programmée la semaine prochaine.

À travers cette mobilisation, Hyundai Tunisie confirme son engagement en faveur d’actions concrètes, ancrées dans les réalités locales et pensées pour répondre aux besoins essentiels des communautés. Cette initiative s’inscrit dans une vision RSE durable, fondée sur la proximité, la responsabilité et l’impact social positif.

En renouvelant pour la troisième année consécutive l’initiative « Couffin du Ramadan », Hyundai Tunisie réaffirme sa volonté d’intégrer la responsabilité sociale au cœur de sa stratégie d’entreprise.