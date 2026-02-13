À deux jours de la réception de la Real Sociedad en Liga, le Real Madrid retient son souffle. Kylian Mbappé, absent de l’entraînement collectif jeudi pour la deuxième journée consécutive, reste incertain pour la rencontre prévue samedi au Santiago-Bernabéu, selon la presse espagnole.

L’attaquant français a effectué un travail spécifique en salle mercredi et jeudi, sans participer aux séances avec le groupe. Meilleur buteur actuel du championnat d’Espagne et de la Ligue des champions, il souffrirait de douleurs au genou gauche. Son éventuelle indisponibilité constituerait un coup dur pour la Maison Blanche à un moment charnière de la saison.

Un Real diminué offensivement

Mbappé affiche des statistiques impressionnantes depuis le début de l’exercice : 38 buts en 31 matches toutes compétitions confondues. Son absence viendrait s’ajouter à celles déjà actées de l’Anglais Jude Bellingham ainsi que des Brésiliens Rodrygo et Eder Militão, réduisant considérablement les options offensives et l’équilibre de l’équipe madrilène.

Dans ce contexte, l’entraîneur madrilène pourrait être contraint de revoir ses plans face à une formation basque réputée solide et disciplinée.

Un enjeu majeur au classement

Au classement de la Liga, le Real Madrid occupe actuellement la deuxième place avec 57 points, à une longueur du FC Barcelone (58 points). Un succès samedi permettrait aux Madrilènes de s’emparer provisoirement de la tête du championnat.

La Real Sociedad, huitième avec 31 points, cherchera de son côté à créer la surprise et à se rapprocher des places européennes.

À l’approche d’un rendez-vous décisif, l’état physique de Mbappé constitue donc l’une des principales interrogations du week-end en Espagne.