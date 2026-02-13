Le ministre de l’Équipement et de l’habitat, Slah Zouari, a donné jeudi, le coup d’envoi du projet de renforcement de la route nationale n°3 sur une longueur de 8 km dans les gouvernorats de Ben Arous et de Zaghouan. Il s’agit d’un projet moyennant une enveloppe de 28 millions de dinars, cofinancée par le budget de l’État et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES).

Les travaux consistent principalement, en la reconstruction des ouvrages hydrauliques et l’aménagement et asphaltage de cours d’eaux et de pavés autobloquants ainsi que l’installation d’une ceinture isolante en béton sur 7 km. Il s’agit également d’aménager les bas-côtés, de renforcer les routes et d’installer la signalisation horizontale et verticale.

Ces travaux pourraient aider, selon le ministre, à bien gérer les eaux de ruissellement et partant réduire les risques d’inondation et améliorer la sécurité des usagers de la route.

Toujours à Zaghouan, le ministre de l’Équipement et de l’habitat s’est rendu à la localité de Bouchouata, dans la délégation Zriba, où il a pris connaissance de l’avancement des travaux de maintenance de la piste rurale Ain Akka. Ces travaux ont avancé de 50 % sur une longueur de 4 km.

Le projet prévoit, la réalisation d’une couche de base en matériaux de carrière, l’installation le renforcement des passages à gué sur 600 mètres carrés, la mise en place de 3 ouvrages et des cours d’eaux en béton armé sur une longueur de 4 000 mètres , ainsi que la protection de la route avec 800 mètres de pavés autobloquants en plus du revêtement d’une surface de 6 mètres de large et l’installation des panneaux de signalisation.