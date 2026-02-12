Les investissements déclarés dans les activités de service ont augmenté de 51,5%, au cours de l’année 2025 pour atteindre 1 687,8 millions de dinars (MD). De même, le nombre de projets déclarés est passé de 11 402, en 2024, à 15 283 en 2025, favorisant la création de 58 720 (contre 34 926 durant l’année 2024), selon le Bulletin de Conjoncture de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), rendu public, mercredi.

En ce qui concerne les investissements de services orientés vers le marché local, ils sont estimés à 1644 MD, en 2025, ce qui devrait assurer la création de 14081 projets et 55477 nouveaux emplois. La valeur des investissements déclarés dans les activités de services totalement exportateurs, n’a pas dépassé, toutefois, 43,9 MD avec un total de 1 202 projets et 3 243 emplois déclarés.

Il importe de noter que les investissements déclarés dans les activités de service par des Tunisiens durant l’année 2025, représentent 92% du total des investissements déclarés.

S’agissant du nombre de projets à participation étrangère, en 2025, il a augmenté de 11,3% à 1 566 projets, mobilisant des investissements de l’ordre de 134 MD.