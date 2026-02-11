Les tendances mondiales de l’investissement en 2025 et les perspectives pour 2026, outre la note d’analyse stratégique de la Tunisia Investment Authority (TIA) sur les joint-ventures, sont les deux thématiques majeures débattues, mardi 10 février 2026, lors de la 23ᵉ session de son Conseil stratégique.

La 23ᵉ session du Conseil stratégique a été axée sur “deux thématiques majeures pour l’écosystème de l’investissement en Tunisie, dans un contexte international marqué par de profondes recompositions des flux d’investissement”, souligne la TIA dans un communiqué publié, mercredi.

La première thématique a porté sur les tendances mondiales de l’investissement en 2025 et les perspectives pour 2026, ainsi que sur les enjeux de positionnement stratégique de la Tunisie.

A cette occasion, David Cousquer, expert en données relatives à l’investissement, à l’emploi et au développement économique, a présenté une analyse mettant en évidence la forte progression des investissements mondiaux, portée par des projets de plus en plus capitalistiques, notamment dans les data centers, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la pharmacie, précise la même source.

Et d’ajouter que les échanges ont souligné le basculement géographique des flux d’investissement, avec une montée en puissance des Amériques et une recomposition des stratégies asiatiques, tandis que l’Afrique, et plus particulièrement l’Afrique du Nord, s’affirme progressivement comme une zone passerelle vers les grands marchés, notamment européens.

Dans ce contexte, il a été relevé que la Tunisie dispose d’atouts réels mais doit renforcer son positionnement pour capter les nouvelles vagues d’investissement, en particulier dans les secteurs à forte intensité capitalistique et technologique.

La deuxième thématique a été consacrée à la note d’analyse stratégique de la TIA sur les joint-ventures, abordées comme un levier clé d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Cette analyse, fondée sur un benchmark international et sur l’évaluation de l’expérience tunisienne, met en évidence le rôle croissant des joint-ventures dans le transfert de technologies, l’accès aux marchés, la mutualisation des risques et la montée en gamme industrielle.

Les discussions ont permis de dégager plusieurs orientations stratégiques, notamment, la nécessité de renforcer l’attractivité de la Tunisie pour les projets structurants, en particulier dans les data centers, l’automobile et les batteries, l’énergie et l’hydrogène, en cohérence avec les évolutions des chaînes de valeur mondiales.

Les participants ont également mis l’accent sur l’importance de développer des zones d’accueil adaptées aux grands projets, offrant des infrastructures, une énergie compétitive et un cadre réglementaire lisible, le rôle des joint-ventures comme instrument privilégié de densification du tissu industriel, en facilitant les partenariats entre investisseurs étrangers et entreprises tunisiennes, et la nécessité d’aligner davantage les politiques nationales d’investissement avec les bonnes pratiques internationales, afin de capter des investissements à plus forte valeur ajoutée et à impact durable.

À travers cette 23ᵉ session, la Tunisia Investment Authority réaffirme son engagement à anticiper les mutations de l’investissement international, à nourrir le dialogue public-privé et à éclairer la décision publique par l’analyse stratégique, en vue de renforcer le positionnement de la Tunisie comme destination d’investissement compétitive, crédible et durable.