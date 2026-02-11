Ce mercredi 11 février 2026, la Tunisie compose avec un ciel à deux visages. Si le thermomètre affiche une générosité presque printanière, l’instabilité atmosphérique rappelle que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot, particulièrement sur les reliefs et le littoral.

Le Nord sous surveillance hydrique

Le Grand-Tunis et le Centre s’éveillent sous un ciel hésitant, alternant entre éclaircies et passages nuageux denses. Mais c’est à l’extrême Nord-Ouest que l’activité sera la plus marquée : l’Institut National de la Météorologie (INM) y prévoit des pluies éparses, prenant par moments un caractère orageux. Pour l’agro-économie de la région, ces précipitations sont une aubaine, consolidant les réserves hydriques des sols avant le printemps.

Un couloir de vent sur le littoral

Prudence sur les côtes et les hauteurs : le vent de secteur Ouest monte en puissance. La mer, houleuse au Nord et très agitée ailleurs, impose une trêve forcée aux activités de pêche et pourrait ralentir les flux logistiques portuaires.

Au Sud, ce vent ne sera pas sans conséquence : des tourbillons de sable locaux sont attendus, réduisant la visibilité pour les transporteurs routiers et les exploitants agricoles du Sahara.

Un pic de douceur au Sud-Est

Le fait marquant de la journée reste la hausse des températures, offrant un contraste thermique saisissant entre les régions :