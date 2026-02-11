Avec près de 469 000 wallets actifs en 2025, le paiement mobile s’impose comme le segment le plus dynamique du système de paiement tunisien, dépassant progressivement son rôle initial de simple outil de transfert.

Le paiement mobile poursuit sa trajectoire ascendante. En 2025, le nombre de wallets actifs atteint 469 000, en hausse de 26,7 %, une croissance nettement supérieure à celle des instruments traditionnels.

CHIFFRES CLÉS Wallets actifs : 469 000 (Progression de +26,7 %).

469 000 (Progression de +26,7 %). Volume de transactions : 8,4 millions d’opérations.

8,4 millions d’opérations. Valeur totale : 1,769 milliard de dinars.

1,769 milliard de dinars. Écosystème : 16 prestataires de services de paiement agréés.

Les volumes suivent la même tendance, avec 8,4 millions de transactions pour un montant total de 1,769 milliard de dinars. Plus révélateur encore, la structure des usages évolue : les paiements représentent désormais plus de la moitié des montants, devant les transferts et les opérations de cash-in ou cash-out.

Cette évolution marque un tournant. Longtemps perçu comme un outil d’inclusion ou de transfert entre particuliers, le paiement mobile devient progressivement un instrument de paiement marchand, soutenu par un écosystème de 16 prestataires de services de paiement.

Le défi reste désormais l’élargissement de l’acceptation marchande et l’interopérabilité, afin de transformer cette croissance rapide en adoption durable.

