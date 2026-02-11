Avec près de 469 000 wallets actifs en 2025, le paiement mobile s’impose comme le segment le plus dynamique du système de paiement tunisien, dépassant progressivement son rôle initial de simple outil de transfert.
Le paiement mobile poursuit sa trajectoire ascendante. En 2025, le nombre de wallets actifs atteint 469 000, en hausse de 26,7 %, une croissance nettement supérieure à celle des instruments traditionnels.
CHIFFRES CLÉS
- Wallets actifs : 469 000 (Progression de +26,7 %).
- Volume de transactions : 8,4 millions d’opérations.
- Valeur totale : 1,769 milliard de dinars.
- Écosystème : 16 prestataires de services de paiement agréés.
Les volumes suivent la même tendance, avec 8,4 millions de transactions pour un montant total de 1,769 milliard de dinars. Plus révélateur encore, la structure des usages évolue : les paiements représentent désormais plus de la moitié des montants, devant les transferts et les opérations de cash-in ou cash-out.
Cette évolution marque un tournant. Longtemps perçu comme un outil d’inclusion ou de transfert entre particuliers, le paiement mobile devient progressivement un instrument de paiement marchand, soutenu par un écosystème de 16 prestataires de services de paiement.
Le défi reste désormais l’élargissement de l’acceptation marchande et l’interopérabilité, afin de transformer cette croissance rapide en adoption durable.
EN BREF
En 2025, le paiement mobile en Tunisie connaît une croissance de 26,7 % avec 469 000 wallets actifs. Ce segment dynamique dépasse les transferts simples pour devenir un véritable instrument de paiement marchand, totalisant 1,769 milliard de dinars de transactions annuelles.
FAQ
1. Quel est l’état du paiement mobile en Tunisie en 2025 ?
En 2025, le paiement mobile est le segment le plus dynamique du système financier tunisien. Il enregistre une croissance de 26,7 % avec un total de 469 000 wallets actifs, surpassant désormais la progression des moyens de paiement traditionnels comme la carte bancaire ou le chèque.
2. Quel volume financier représente le mobile money en Tunisie ?
Le volume global des transactions via mobile s’élève à 1,769 milliard de dinars pour l’année 2025. Ces flux sont répartis sur 8,4 millions de transactions, démontrant une adoption massive de la technologie par les citoyens et les agents économiques.
3. À quoi servent principalement les wallets mobiles en Tunisie ?
L’usage a radicalement évolué : plus de 50 % des montants sont désormais dédiés au paiement marchand (achats en magasin ou en ligne). Auparavant limité aux transferts d’argent entre particuliers (P2P), le wallet mobile devient un véritable outil de consommation courante.
4. Combien y a-t-il de prestataires de services de paiement (PSP) en Tunisie?
Le marché tunisien s’appuie actuellement sur un écosystème de 16 prestataires de services de paiement. Ces acteurs travaillent à l’élargissement de l’acceptation chez les commerçants et à la mise en place d’une interopérabilité totale des systèmes.
5. Quels sont les défis majeurs pour le paiement mobile tunisien ?
Malgré une croissance rapide, les principaux enjeux restent l’interopérabilité entre les différents prestataires et l’extension du réseau d’acceptation marchande. L’objectif est de garantir que chaque wallet puisse être utilisé chez n’importe quel commerçant, quel que soit l’opérateur.