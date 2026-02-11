En 2025, la monétique tunisienne poursuit sa progression, portée par la hausse du nombre de cartes bancaires et l’extension du parc de terminaux de paiement. Derrière cette croissance, se dessine toutefois une transformation plus profonde des usages, marquée par la montée des paiements électroniques alternatifs.

La monétique demeure un pilier central du système de paiement tunisien. En 2025, le nombre de cartes bancaires atteint 5,85 millions, en hausse de 6,6 %, confirmant une progression régulière de la bancarisation et de l’équipement des ménages.

Cette dynamique s’accompagne d’une quasi-stagnation du réseau de DAB/GAB, stabilisé autour de 3 300 unités, traduisant une maturité du modèle de distribution du cash. En revanche, le parc de terminaux de paiement électronique (TPE) poursuit son expansion, atteignant 43 000 unités, en progression de 10 %, signe d’un ancrage plus profond des paiements électroniques dans le commerce de proximité.

CHIFFRES CLÉS Cartes bancaires : 5,85 millions (+6,6 %).

5,85 millions (+6,6 %). Parc TPE : 43 000 unités (+10 %).

43 000 unités (+10 %). Volume de transactions : 164,8 millions (+8,9 %).

164,8 millions (+8,9 %). Valeur globale : 29,5 milliards de dinars (+12,3 %).

29,5 milliards de dinars (+12,3 %). Réseau DAB/GAB : 3 300 unités (stagnation).

Sur le plan des usages, l’activité monétique enregistre 164,8 millions de transactions, pour un montant global de 29,5 milliards de dinars, en hausse de 8,9 % en volume et de 12,3 % en valeur. L’écart entre ces deux rythmes souligne une augmentation du montant moyen par transaction, indicateur d’une confiance accrue des usagers dans le paiement électronique.

Toutefois, cette croissance reste mesurée comparée à celle observée dans d’autres segments du système de paiement, notamment le paiement mobile. La monétique semble ainsi entrer dans une phase de consolidation, où l’enjeu principal n’est plus l’équipement, mais la capacité à maintenir sa pertinence face à de nouveaux usages numériques.

EN BREF La monétique en Tunisie en 2025 se caractérise par une consolidation du parc de cartes bancaires (5,85 millions) et une expansion des terminaux de paiement (TPE). Cette dynamique favorise une hausse de 12,3 % de la valeur des transactions, malgré la concurrence croissante du paiement mobile.