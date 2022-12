La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient de publier les derniers indicateurs de la monétique et des paiements en ligne à fin septembre 2022.

Boostés par les période de confinements et de restrictions au cours de ces années COVID, les paiements par cartes bancaires et les paiements en ligne ont poursuivi leurs croissances.

A cette date on compte 3.000 DAB/GAB, 32.000 TPE et 6 millions de cartes bancaires et postales.

Au niveau de l’utilisation des cartes bancaires le nombre d’opérations a progressé à fin septembre 2022 de 24% en comparaison avec la même période de 2021, il a augmenté de 28% en valeur, enregistrant une amélioration de la part des paiements par carte en comparaison avec les retraits du Cash (85% à fin septembre 2021 et 80% en 2022).

Les paiements en ligne ont très fortement progressé, +52% en comparaison avec la même période de 2021, en valeur. 619,1 millions de dinars contre 407,1 MDT en 2021.

En nombre d’opérations de paiements en ligne l’augmentation a été de 31%.

