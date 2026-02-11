Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne aux travaux de la 48ᵉ session du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), prévue les 11 et 12 février, ainsi qu’à la 39ᵉ session du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation, les 14 et 15 février à Addis-Abeba, a annoncé lundi le ministère.

Chargé par le président Kaïs Saïed, le ministre participera à un sommet qui sera marqué par le lancement du thème de l’Union africaine pour l’année 2026 : « Garantir un accès durable à l’eau pour la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine », selon un communiqué officiel.

Les dirigeants africains examineront notamment le projet de réforme institutionnelle de l’UA, la situation de la paix et de la sécurité sur le continent, la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que la participation de l’Union africaine au Groupe des Vingt (G20).

Le sommet sera également consacré à l’élection de nouveaux membres du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, ainsi qu’à l’examen des défis liés au développement économique et social, au renforcement de l’intégration continentale et au soutien aux processus de relance et de développement inclusif.

Pour la Tunisie, cette participation constitue l’occasion de réaffirmer son attachement à sa dimension africaine et son engagement actif au sein de l’Union africaine, ainsi que sa contribution aux efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable sur le continent, précise la même source.

En marge des travaux, le chef de la diplomatie tunisienne doit tenir une série de rencontres bilatérales avec des responsables de l’Union africaine, des représentants d’organisations régionales et internationales et de grands groupements économiques, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération avec la Tunisie.

Il rencontrera également ses homologues africains et étrangers dans l’objectif de soutenir et de développer les relations bilatérales et de renforcer la coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Par ailleurs, Mohamed Ali Nafti représentera la Tunisie au deuxième Sommet italo-africain, prévu le 13 février à Addis-Abeba, consacré à l’examen des perspectives du partenariat entre l’Italie et les pays africains.