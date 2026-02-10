Une délégation économique tunisienne, accompagnée par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT International), participe à La Haye (Pays-Bas) à une mission d’affaires consacrée aux secteurs stratégiques de l’horticulture et de l’eau.

Organisée par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Tunis, l’Agence néerlandaise pour l’entreprise et le Netherlands Africa Business Council (NABC), avec l’appui de l’Ambassade de la République tunisienne à La Haye, cette mission constitue, selon CONECT International, une opportunité majeure pour les acteurs tunisiens et néerlandais d’explorer de nouvelles perspectives de coopération, de partager leurs expertises et d’identifier des opportunités concrètes de partenariat, d’investissement et de transfert de technologies.

La délégation comprend notamment des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi que du ministère du Commerce et du Développement des exportations, à travers le CEPEX. Elle réunit également des représentants de la Chambre tuniso-néerlandaise pour le commerce et l’industrie (CTNCI), du Pôle de compétitivité de Bizerte, ainsi qu’une vingtaine d’entreprises et de start-up tunisiennes actives dans les domaines concernés.

Le programme prévoit une série de visites de terrain, de rencontres institutionnelles et d’échanges professionnels avec des acteurs néerlandais de premier plan tout au long des chaînes de valeur de l’horticulture et de l’eau.

Il prévoit aussi un séminaire et à une session de matchmaking réunissant décideurs publics, experts, entreprises et organisations professionnelles des deux pays.

Selon la CONECT, les Pays-Bas, « leaders mondiaux dans l’optimisation de la gestion de l’eau, l’agriculture hors sol et les technologies agricoles à forte valeur ajoutée », constituent un partenaire de référence pour la Tunisie, qui fait aujourd’hui face à des défis structurels majeurs liés à la rareté de l’eau, aggravés par les effets du changement climatique.

Leur expertise offre ainsi des solutions éprouvées et adaptées aux réalités tunisiennes, notamment à travers des projets concrets tels que le développement de fermes horticoles hors sol dans le Sud tunisien, à Gabès ou dans d’autres régions, combinant forte productivité et faible consommation d’eau.