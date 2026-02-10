Tunis, 10 février 2026 – Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), la Tunisie connaît une transition thermique marquée par une hausse des températures et un régime pluvio-orageux localisé.
🌤️ Aperçu Thermique par Zone
Le mercure amorce une remontée globale, offrant un climat printanier, bien que contrasté :
- Nord & Hauteurs : Les maximales oscilleront entre 13 et 18°C.
- Centre & Sud : Un climat plus doux avec des pointes allant de 19 à 23°C.
⛈️ Précipitations et État du Ciel
L’instabilité se concentre principalement sur la façade septentrionale :
- Nord : Ciel souvent saturé. Des pluies éparses et des orages temporaires sont attendus, particulièrement sur les régions côtières.
- Centre et Sud : Passage de nuages sporadiques sans impact majeur sur les activités de plein air.
Conditions Maritimes et Vents
La prudence est de mise pour les professionnels de la mer et du transport logistique :
- Vents : Secteur Ouest, soufflant avec vigueur près des côtes. Un renforcement nocturne est prévu sur le littoral Nord.
- Mer : Très agitée au Nord, agitée à peu agitée sur le reste du littoral tunisien.