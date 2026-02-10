Tunis, 10 février 2026 – Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), la Tunisie connaît une transition thermique marquée par une hausse des températures et un régime pluvio-orageux localisé.

🌤️ Aperçu Thermique par Zone

Le mercure amorce une remontée globale, offrant un climat printanier, bien que contrasté :

Nord & Hauteurs : Les maximales oscilleront entre 13 et 18°C .

Les maximales oscilleront entre . Centre & Sud : Un climat plus doux avec des pointes allant de 19 à 23°C.

⛈️ Précipitations et État du Ciel

L’instabilité se concentre principalement sur la façade septentrionale :

Nord : Ciel souvent saturé. Des pluies éparses et des orages temporaires sont attendus, particulièrement sur les régions côtières.

Ciel souvent saturé. Des sont attendus, particulièrement sur les régions côtières. Centre et Sud : Passage de nuages sporadiques sans impact majeur sur les activités de plein air.

Conditions Maritimes et Vents

La prudence est de mise pour les professionnels de la mer et du transport logistique :