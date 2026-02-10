La 24e journée du championnat d’Italie a confirmé la solidité de l’Inter Milan, large vainqueur à Sassuolo (5-0). Les Nerazzurri consolident leur place de leader avec 58 points. Derrière, l’AC Milan (50 pts) et Côme (41 pts) comptent un match en moins et s’affronteront le 18 février.

Naples s’impose à Gênes (3-2) et reste au contact du podium, tandis que la Juventus et la Lazio se neutralisent (2-2). L’AS Rome domine Cagliari (2-0) et rejoint la Juve à 46 points.

Les résultats

Vendredi 6 février

Vérone – Pise 0-0

Samedi 7 février

Genoa – Naples 2-3

Fiorentina – Torino 2-2

Dimanche 8 février

Bologne – Parme 0-1

Lecce – Udinese 2-1

Sassuolo – Inter Milan 0-5

Juventus Turin – Lazio Rome 2-2

Lundi 9 février

Atalanta Bergame – Cremonese 2-1

AS Rome – Cagliari 2-0

Mercredi 18 février (20h45)

AC Milan – Côme

Classement (haut de tableau)

Inter Milan — 58 pts (24 j)

AC Milan — 50 pts (23 j)

Naples — 49 pts (24 j)

Juventus — 46 pts (24 j)

AS Rome — 46 pts (24 j)

Côme — 41 pts (23 j)

En bas de tableau

Fiorentina — 18 pts

Pise — 15 pts

Vérone — 15 pts

Rappel du règlement

Les 4 premiers : Ligue des champions (phase de ligue)

5e : Ligue Europa (groupes)

6e : Ligue Conférence (groupes)

Les 3 derniers : relégation en Serie B