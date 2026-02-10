La 24e journée du championnat d’Italie a confirmé la solidité de l’Inter Milan, large vainqueur à Sassuolo (5-0). Les Nerazzurri consolident leur place de leader avec 58 points. Derrière, l’AC Milan (50 pts) et Côme (41 pts) comptent un match en moins et s’affronteront le 18 février.
Naples s’impose à Gênes (3-2) et reste au contact du podium, tandis que la Juventus et la Lazio se neutralisent (2-2). L’AS Rome domine Cagliari (2-0) et rejoint la Juve à 46 points.
Les résultats
Vendredi 6 février
Vérone – Pise 0-0
Samedi 7 février
Genoa – Naples 2-3
Fiorentina – Torino 2-2
Dimanche 8 février
Bologne – Parme 0-1
Lecce – Udinese 2-1
Sassuolo – Inter Milan 0-5
Juventus Turin – Lazio Rome 2-2
Lundi 9 février
Atalanta Bergame – Cremonese 2-1
AS Rome – Cagliari 2-0
Mercredi 18 février (20h45)
AC Milan – Côme
Classement (haut de tableau)
Inter Milan — 58 pts (24 j)
AC Milan — 50 pts (23 j)
Naples — 49 pts (24 j)
Juventus — 46 pts (24 j)
AS Rome — 46 pts (24 j)
Côme — 41 pts (23 j)
En bas de tableau
Fiorentina — 18 pts
Pise — 15 pts
Vérone — 15 pts
Rappel du règlement
Les 4 premiers : Ligue des champions (phase de ligue)
5e : Ligue Europa (groupes)
6e : Ligue Conférence (groupes)
Les 3 derniers : relégation en Serie B