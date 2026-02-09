TUNIS, TUNISIE | 5 février 2026 – Italcar, distributeur automobile multimarque de premier plan, annonce aujourd’hui le lancement officiel de la marque DEEPAL sur le marché tunisien. Pionnière des véhicules à énergies nouvelles (NEV) et marque NEV phare du prestigieux groupe Changan Automobile, DEEPAL arrive avec une vision claire : « Touch the Future », en alliant technologies de pointe et design centré sur l’humain.

La marque a été dévoilée lors d’une cérémonie organisée le 5 février dans son nouveau showroom situé à La Charguia 1, Tunis, à l’occasion de laquelle trois modèles emblématiques ont été présentés : G318, S05 et S07. Ces trois véhicules sont équipés de la technologie signature REEV (Range Extended Electric Vehicle) de DEEPAL, offrant une solution concrète aux contraintes liées aux infrastructures de recharge tout en garantissant une expérience de conduite 100 % électrique.

Ce lancement stratégique s’inscrit pleinement dans les récentes initiatives du gouvernement tunisien visant à accélérer l’adoption de la mobilité électrique, notamment la réduction de la TVA sur les véhicules électriques de 19 % à 7 %, ainsi qu’une baisse de 50 % des frais d’immatriculation et des taxes annuelles de circulation, rendant le transport durable plus accessible.

À cette occasion, M. Kais Krima, Directeur Général d’Italcar, a déclaré : « Nous sommes particulièrement heureux d’introduire, pour la première fois sur le marché tunisien, trois véhicules équipés de la technologie REEV — des véhicules électriques intégrant un moteur thermique servant uniquement d’extenseur d’autonomie. Cette technologie apporte une réponse concrète aux préoccupations des utilisateurs, notamment en matière de recharge électrique. »

De son côté, Mme Stephanie Wang, Responsable des ventes Afrique de l’unité Moyen-Orient & Afrique de Changan Automobile, a ajouté : « DEEPAL est une gamme high-tech et digitale dédiée à la mobilité intelligente dans tous les scénarios. Nous offrons bien plus qu’un design futuriste : nous apportons notre technologie avancée d’extension d’autonomie. Elle élimine l’angoisse liée à l’autonomie et garantit une expérience de conduite sereine, aussi bien en milieu urbain à Tunis que sur de longs trajets. »

L’architecture REEV de DEEPAL associe une motorisation électrique à un moteur thermique à haut rendement, utilisé exclusivement comme générateur. Cette configuration permet d’atteindre une autonomie combinée allant jusqu’à 1 200 kilomètres, tout en conservant les avantages et les sensations de la mobilité électrique.

DEEPAL G318

Un SUV 4WD robuste, conçu pour la polyvalence et la performance.

Chaîne de traction REEV combinant deux moteurs électriques et un moteur thermique 1.5L servant d’extenseur d’autonomie

Puissance de 430 ch et 575 Nm de couple

et de couple Autonomie électrique d’au moins 170 km et autonomie combinée jusqu’à 1 200 km

et autonomie combinée jusqu’à Recharge rapide DC (30 % à 80 %) en environ 30 minutes

Transmission intégrale, systèmes ADAS avancés et habitacle digital premium

DEEPAL S05 & S07

Des SUV compacts intelligents et efficients.

Technologie REEV avec une autonomie électrique dépassant 160 km et une autonomie combinée jusqu’à 1 200 km

et une autonomie combinée jusqu’à Recharge rapide DC réalisée en environ 20 à 30 minutes

Configuration propulsion avec une suite complète de systèmes d’aide à la conduite intelligents

Habitacles digitaux connectés offrant une expérience d’infodivertissement intuitive et des fonctionnalités de conduite intelligente

Le DEEPAL S07 se distingue par une puissance supérieure de 238 ch et 320 Nm de couple, offrant des performances routières accrues, des dimensions plus généreuses orientées confort pour une meilleure stabilité et qualité de roulage, ainsi que des finitions intérieures premium incluant un écran tactile rotatif de plus grande taille, un affichage tête haute et des équipements de confort améliorés.

Bien que DEEPAL soit une nouvelle marque en Tunisie, elle s’appuie sur les 162 ans d’héritage industriel du groupe Changan Automobile. Le réseau mondial de R&D de Changan, composé de 10 centres répartis dans 6 pays, garantit à DEEPAL de rester à la pointe de l’intelligence automobile. Les capacités de recherche et développement de DEEPAL ont été reconnues comme les meilleures de l’industrie automobile chinoise pendant 14 années consécutives, grâce à une équipe mondiale de plus de 17 000 ingénieurs.

À propos de DEEPAL

DEEPAL est la marque de véhicules à énergies nouvelles (NEV) du groupe Changan Automobile. Fondée en 2022, la marque DEEPAL ambitionne de devenir un leader de la mobilité intelligente tous scénarios confondus. Le nom « DEEPAL » fait référence à une gemme bleu profond symbolisant l’harmonie entre la technologie, la nature et l’humanité, et reflète l’esprit de la marque : « Touch the Future ».

Grâce à son design élégant et avant-gardiste ainsi qu’à ses technologies digitales avancées, DEEPAL s’impose comme un acteur majeur de la mobilité verte et séduit une nouvelle génération de passionnés de technologie à travers le monde. La berline DEEPAL L07 a remporté le Red Dot Award 2023 pour le design produit. Les véhicules DEEPAL intègrent des équipements de sécurité haut de gamme, incluant des systèmes avancés d’assistance à la conduite, des suspensions sophistiquées et des technologies de sécurité intelligentes, garantissant une expérience de conduite à la fois confortable et sécurisée.