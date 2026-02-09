La 24e journée du Championnat d’Italie a conforté l’Inter Milan en tête du classement. Les Nerazzurri ont signé la performance du week-end avec un succès net sur la pelouse de Sassuolo (5-0), portant leur total à 58 points.

Naples reste au contact après sa victoire à Gênes (3-2), tandis que la Juventus Turin a été tenue en échec à domicile par la Lazio Rome (2-2). Plusieurs rencontres restent à disputer, dont Atalanta Bergame – Cremonese et AS Rome – Cagliari ce lundi, ainsi qu’AC Milan – Côme programmé le 18 février.

L’Inter survole, Naples en poursuite

L’Inter Milan a livré une démonstration offensive à Sassuolo. Ce large succès (5-0) permet au leader de creuser l’écart en tête avec 58 points et une différence de buts de +38.

Naples, troisième, a arraché une victoire importante sur la pelouse du Genoa (3-2). Les Napolitains totalisent désormais 49 points et restent dans la course derrière l’AC Milan, deuxième avec 50 points mais un match en moins.

La Juventus freinée, la Lazio résiste

À Turin, la Juventus a dû se contenter d’un match nul face à la Lazio (2-2). Les Bianconeri comptent 46 points et voient Naples se rapprocher.

La Lazio, neuvième avant cette journée, repart avec un point précieux qui la porte à 33 unités.

Parme et Lecce se relancent

Parme est allé s’imposer à Bologne (1-0) et grimpe à la 14e place avec 26 points. Lecce a également pris trois points importants à domicile face à l’Udinese (2-1), ce qui lui permet d’atteindre 21 points et de quitter la zone la plus critique du classement.

Des matches encore en attente

Deux rencontres doivent se jouer ce lundi : Atalanta Bergame reçoit Cremonese (18h30) et l’AS Rome accueille Cagliari (20h45).

Le programme de cette 24e journée s’étendra jusqu’au 18 février avec le match AC Milan – Côme, susceptible d’influer sur le haut du tableau.

Le bas du classement toujours serré

Dans le bas du classement, la situation reste tendue. Pise et Vérone ferment la marche avec 15 points chacun après leur match nul (0-0) vendredi. La Fiorentina, tenue en échec par le Torino (2-2), reste 18e avec 18 points.

La lutte pour le maintien demeure ouverte alors que plusieurs équipes se tiennent en quelques points.