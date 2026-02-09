Au 6 février 2026, la Bourse de Tunis confirme son momentum haussier avec un Tunindex à 14 599,12 points (+1,71%). Ce rallye est principalement soutenu par la baisse du taux directeur et l’envolée du secteur de la distribution automobile.

Analyse Top-Down : Rythme de Marché & Technique

Le marché bascule dans une zone de momentum positif affirmé. La clôture au plus haut de la semaine témoigne d’une pression acheteuse qui ne s’est pas démentie jusqu’au fixing du vendredi.

Tunindex : 14 599,12 pts (+1,71% sur la semaine | +8,54% YTD )

(+1,71% sur la semaine | ) Tunindex20 : 6 489,26 pts (+1,58% sur la semaine | +8,60% YTD)

L’œil de l’expert : Le support technique des 14 330 points a parfaitement joué son rôle de plancher. Le franchissement de la résistance en fin de semaine ouvre la voie à une poursuite du rallye, à condition que les volumes accompagnent cette sortie par le haut.

Liquidité : Un Marché de “Noyau Dur”

Le volume global s’établit à 43,6 MDT, avec une nette domination des titres de capital (42,2 MDT).

Bien que la liquidité soit en repli, ce phénomène traduit une sélectivité accrue : les investisseurs délaissent la périphérie pour se concentrer sur les valeurs directrices (Blue Chips).

Les Moteurs du Tunindex

L’analyse sectorielle révèle une disparité marquée, typique d’une rotation de fin de cycle intermédiaire.

Zone Secteurs Performance Impact / Poids 🔼 Moteurs Services aux Conso / Distribution +7,43% Accélération de croissance 🔼 Pilier Banques +2,19% 56,48% du Tunindex (Effet levier) 🔽 Traîne Produits ménagers / Industries -0,97% / -0,05% Prises de bénéfices

Focus Valeurs : Stock Picking

Tops (Rallye & Accélération)

OFFICEPLAST : +28,57% (2,430 TND) – Un bond spectaculaire hors normes.

: (2,430 TND) – Un bond spectaculaire hors normes. CITY CARS : +18,86% (24,700 TND) – Secteur automobile en pleine effervescence.

: (24,700 TND) – Secteur automobile en pleine effervescence. STIP : +13,74% (4,140 TND).

En baisse

SOMOCER : -14,06% (0,550 TND) – Sanctionnée par le marché.

: (0,550 TND) – Sanctionnée par le marché. SITS : -7,59% (3,410 TND).

Les “Aimants à Capitaux” (Volumes)

La BNA domine les échanges (5,3 MDT), suivie par Attijari Bank (3,5 MDT) et la SFBT (3,0 MDT). Ces trois valeurs constituent à elles seules le baromètre de confiance des institutionnels.

Le Coin de l’Expert : Stratégie d’Investissement

Sur la base des flux récents et de la configuration technique, voici l’orientation recommandée pour la semaine prochaine :

✅ ACCUMULER : BNA, Attijari Bank, Amen Bank, SFBT. (Valeurs de fond de portefeuille, résilientes et liquides).

👀 SURVEILLER : City Cars & Ennakl Automobiles. Le secteur “Distribution Automobile” montre des signes de breakout haussier.

⚠️ PRUDENCE : Somocer, SITS, UADH. Risque de volatilité élevé, attendez une stabilisation des cours avant tout repositionnement.