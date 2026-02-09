Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a plaidé pour une meilleure coordination et une intégration renforcée entre les structures, centrales et régionales, du secteur pour optimiser les systèmes numériques et assurer leur interconnexion sur l’ensemble du territoire national.

Il s’est exprimé samedi au siège du département lors d’une séance de travail consacrée au suivi du projet de simplification et de digitalisation des procédures administratives au sein du ministère et des institutions sous sa tutelle.

Le ministre a souligné que ce programme constitue un choix stratégique pour renforcer la bonne gouvernance, simplifier les démarches et améliorer la qualité des services aux citoyens et aux professionnels du secteur. Il a annoncé que la prochaine phase sera marquée par le renforcement des acquis et l’intégration de solutions numériques innovantes pour accroître l’efficacité et accélérer la réalisation des projets.

La réunion, tenue en présence de la Directrice générale des réformes et des études prospectives et administratives, de son équipe, et des responsables des structures relevant du ministère, a permis d’adopter un calendrier spécifique de suivi et d’évaluation du programme.

Elle a également a permis de faire le point sur l’état d’avancement des réalisations et du processus d’interconnexion avec les institutions concernées, d’identifier les principaux défis et de proposer des solutions pratiques pour les surmonter.