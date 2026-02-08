Le point sur le Groupe (A) de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, à l’issue du match FC San Pedro – USM Alger (2-3), disputé dimanche après-midi en Côte d’Ivoire, pour le compte de la cinquième journée, devant se poursuivre dans la soirée, avec le déroulement du deuxième match de ce groupe, entre l’Olympique Club Safi et Djoliba AC.
5e journée (8 février 2026) :
FC San Pedro – USM Alger 2-3
Ce soir, à 20h00 :
Olympique Club Safi – Djoliba AC
Classement : Pts J Diff
1). USM Alger 13 5 +5
2). OC Safi 9 4 +2
3). FC San Pedro 3 5 -2
4). Djoliba AC 1 4 -5
Déjà joués :
USM Alger – FC San Pedro 3-2
Djoliba AC – Olympique Club Safi 0-1
Olympique Club Safi – USM Alger 0-1
FC San Pedro – Djoliba AC 2-0
USM Alger – Djoliba AC 2-0
FC San Pedro – Olympique Club Safi 1-2
Djoliba AC (MLI) – USM Alger 0-0
Olympique Club Safi – FC San Pedro 2-1
Reste à jouer :
– 6e et dernière journée (15 février 2026) :
USM Alger – Olympique Club Safi
Djoliba AC – FC San Pedro
NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement pour les quarts de finale.