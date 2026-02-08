La 25e journée du championnat d’Angleterre a confirmé la solidité d’Arsenal en tête du classement, tandis que Manchester United et Chelsea ont signé des succès importants samedi. Le point d’orgue de cette journée reste le choc Liverpool – Manchester City, programmé dimanche soir.
Les résultats
Vendredi 6 février
Leeds United – Nottingham Forest : 3-1
Samedi 7 février
Manchester United – Tottenham : 2-0
Arsenal – Sunderland : 3-0
Burnley – West Ham : 0-2
Wolverhampton – Chelsea : 1-3
Fulham – Everton : 1-2
Bournemouth – Aston Villa : 1-1
Newcastle – Brentford : 2-3
Dimanche 8 février
15h00 : Brighton – Crystal Palace
17h30 : Liverpool – Manchester City
Classement : Arsenal creuse l’écart
Arsenal (56 pts) conforte sa première place après sa large victoire face à Sunderland. Manchester City (47 pts) reste sous pression avant son déplacement à Anfield, tandis qu’Aston Villa complète le podium avec le même total.
Manchester United grimpe à la 4e place (44 pts) après son succès contre Tottenham, alors que Chelsea s’installe dans le Top 5 (43 pts).
En bas de tableau, Wolverhampton (8 pts) semble décroché, tandis que Burnley et West Ham restent en grande difficulté.
Classement (haut et bas de tableau)
1. Arsenal – 56 pts
2. Man City – 47 pts (1 match en moins)
3. Aston Villa – 47 pts
4. Man United – 44 pts
5. Chelsea – 43 pts
…
18. West Ham – 23 pts
19. Burnley – 15 pts
20. Wolverhampton – 8 pts