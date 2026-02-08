Ligue des champions d’Afrique (J5) : premiers verdicts avant les matches de dimanche

La 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique a livré ses premiers résultats vendredi et samedi, en attendant trois rencontres programmées dimanche.

Vendredi, le MC Alger a pris le dessus sur Al Hilal (2-1). Samedi, plusieurs affiches ont animé cette journée, marquée notamment par le nul entre Petro Atlético et Simba (1-1), la victoire de l’AS FAR face aux Young Africans (1-0) et le match fermé entre la JS Kabylie et Al Ahly (0-0).

Le RS Berkane s’est incliné en déplacement face aux Zambiens de Power Dynamos (2-0).

Des rencontres décisives attendues dimanche

Trois matches complèteront cette 5e journée dimanche. À 14h00, St Eloi Lupopo recevra Mamelodi Sundowns. Deux rencontres sont prévues à 17h00 : Rivers United face à Pyramids et le Stade Malien contre l’Espérance de Tunis.

Les résultats

Vendredi 6 février

MC Alger – Al Hilal : 2-1

Samedi 7 février

Power Dynamos – RS Berkane : 2-0

Petro Atlético – Simba : 1-1

AS FAR – Young Africans : 1-0

JS Kabylie – Al Ahly : 0-0

Dimanche 8 février

14h00 : St Eloi Lupopo – Mamelodi Sundowns

17h00 : Rivers United – Pyramids

17h00 : Stade Malien – Espérance ST