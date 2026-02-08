Liverpool accueille Manchester City ce dimanche pour un match décisif en Premier League, crucial pour la course aux places européennes et le titre. Les Reds, sixièmes à deux points du Top 4, cherchent à consolider leur position dans la course à la Ligue des Champions.
Après un début de saison difficile, Liverpool revient fort avec deux victoires convaincantes face à Qarabag (6-0) et Liverpool (4-1), relançant ainsi ses ambitions. De son côté, Manchester City reste sur une désillusion en championnat avec un nul contre Tottenham (2-2), malgré une avance de deux buts.
Où se joue le match ?
Stade : Anfield
Ville : Liverpool
Capacité : 61 276 places
Date et heure
Dimanche 8 février 2026
Coup d’envoi : 17h30
Sur quelle chaîne suivre le match ?
La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ à 17h30.