Après une correction marquée fin janvier, l’or (XAU/USD) stabilise sa trajectoire autour des 4 900 $. Ce rebond est soutenu par un affaiblissement du dollar US, une stratégie de rachat sur repli (dip buying) et une volatilité persistante qui renforce son statut de valeur refuge.

Analyse technique : Le support des 4 900 $ mis à l’épreuve

Le marché de l’or affiche actuellement un biais haussier significatif. Suite à la récente correction technique, une vague d’acheteurs a repris la main, propulsant les prix au-dessus du seuil psychologique des 4 900 $.

Cette dynamique s’explique par une stratégie de “dip buying” : les investisseurs institutionnels et particuliers profitent de chaque repli pour accumuler l’actif, anticipant une nouvelle phase de croissance après la volatilité extrême de janvier.

Facteurs macroéconomiques : Dollar et incertitude mondiale

Deux moteurs principaux alimentent cette reprise du XAU/USD :

La détente du Dollar US : Une légère correction du billet vert a mécaniquement rendu l’or plus compétitif pour les investisseurs opérant avec d’autres devises.

Le climat “Risk-Off” : Face à l’instabilité de certaines classes d’actifs (actions, crypto-actifs), les capitaux migrent vers les valeurs refuges. L’or joue ici son rôle de bouclier contre l’incertitude macroéconomique globale observée en ce début d’année 2026.

Historique récent : Une consolidation après les sommets

Pour comprendre le niveau actuel, il faut regarder le rétroviseur. Après avoir atteint un sommet historique à 5 600 $ l’once fin janvier, le métal jaune a connu une phase de respiration nécessaire, descendant jusqu’à la zone de support des 4 800–4 900 $.

Ce franchissement récent n’est donc pas un mouvement isolé, mais une stabilisation technique. L’oscillation actuelle suggère que le marché cherche un point d’équilibre avant de tester de nouvelles résistances.