La 2e journée des play-offs du championnat de la Nationale A de volley-ball, disputée samedi, a confirmé la hiérarchie. L’Espérance ST, l’Etoile du Sahel et le MS Bousalem se sont imposés sur le même score (3-0) et occupent les trois premières places du classement.

À la salle Zouaoui, l’Espérance ST a dominé le CS Sfaxien (3-0) et prend seule la tête avec 6 points en deux matches. Même autorité à Msaken, où l’Etoile du Sahel a écarté l’UST Sfax (3-0) pour porter son total à 5 points.

À Bousalem, le MS Bousalem n’a laissé aucune chance au CO Kélibia (3-0) et complète le trio de tête avec 4 points.

Des écarts qui se creusent

Après deux journées, l’écart se dessine nettement entre les trois premiers et leurs poursuivants. Le CS Sfaxien reste à 3 points, tandis que le CO Kélibia et l’UST Sfax ferment la marche sans le moindre point.

Les résultats

Espérance ST – CS Sfaxien : 3-0

Etoile du Sahel – UST Sfax : 3-0

MS Bousalem – CO Kélibia : 3-0

Classement après deux journées

Espérance ST — 6 pts (2 j)

Etoile du Sahel — 5 pts (2 j)

MS Bousalem — 4 pts (2 j)

CS Sfaxien — 3 pts (2 j)

CO Kélibia — 0 pt (2 j)

UST Sfax — 0 pt (2 j)