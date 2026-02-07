La 21e journée du championnat Elite de handball, disputée samedi, a confirmé la domination du Club Africain et de l’Espérance de Tunis en tête du classement, tandis que le SC Moknine a signé la performance du jour en s’imposant à Hammam-Sousse face à l’Etoile du Sahel.

Le Club Africain a largement dominé l’EM Mahdia (36-24) à l’extérieur et consolide sa première place avec 60 points. L’Espérance ST a, de son côté, surclassé le CS Sakiet Ezzit (35-24) pour rester au contact immédiat avec 59 points.

Moknine surprend l’Etoile, Béni Khiar et Hammamet assurent

La surprise est venue de Hammam-Sousse où le SC Moknine a fait chuter l’Etoile du Sahel (28-26), un succès précieux dans la course au Top 6.

A Béni Khiar, l’EBS a arraché une courte victoire face au CH Ksour Essef (29-28).

Même scénario serré au Bardo, où l’AS Hammamet est venue à bout du Stade Tunisien (24-23).

Enfin, l’AS Teboulba a pris le meilleur sur le CHB Jemmal (27-26).

Les résultats

CS Sakiet Ezzit – Espérance ST : 24-35

EM Mahdia – Club Africain : 24-36

Etoile du Sahel – SC Moknine : 26-28

EBS Béni Khiar – CH Ksour Essef : 29-28

Stade Tunisien – AS Hammamet : 23-24

AS Teboulba – CHB Jemmal : 27-26

Classement après 21 journées

Club Africain — 60 pts

Espérance ST — 59 pts

Etoile du Sahel — 50 pts

CS Sakiet Ezzit — 46 pts

SC Moknine — 43 pts

EBS Béni Khiar — 43 pts

CHB Jemmal — 41 pts

EM Mahdia — 38 pts

CS Ksour Essef — 34 pts

AS Hammamet — 33 pts

Stade Tunisien — 32 pts

AS Teboulba — 25 pts