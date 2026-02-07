La 21e journée du championnat Elite de handball se dispute samedi 7 février, avec six rencontres programmées à partir de 17h. Cette journée met aux prises plusieurs équipes du haut et du milieu de tableau, dans un classement encore serré après 20 journées.

Des affiches entre prétendants

À Sakiet Ezzit, le CS Sakiet Ezzit accueille l’Espérance Sportive de Tunis. À Mahdia, l’EM Mahdia reçoit le Club Africain, actuel leader.

À Hammam-Sousse, l’Étoile du Sahel affronte le SC Moknine. À Béni Khiar, l’EBS Béni Khiar sera opposé au CH Ksour Essef.

Au Bardo, le Stade Tunisien accueille l’AS Hammamet, tandis qu’à Teboulba, l’AS Teboulba joue face au CHB Jemmal.

Un sommet serré après 20 journées

Au classement, le Club Africain occupe la première place avec 57 points, suivi de près par l’Espérance ST (56 points). L’Étoile du Sahel complète le trio de tête avec 49 points.

Derrière, le CS Sakiet Ezzit (45 pts) reste au contact, alors que trois équipes — SC Moknine, EBS Béni Khiar et CHB Jemmal — comptent chacune 40 points.

L’EM Mahdia (37 pts), le CS Ksour Essef (33 pts), le Stade Tunisien (31 pts), l’AS Hammamet (30 pts) et l’AS Teboulba (22 pts) complètent le tableau après 20 matchs disputés.