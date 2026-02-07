La Fifa a levé l’interdiction de recrutement imposée à Botafogo fin 2025 en raison d’une dette liée au transfert de l’Argentin Thiago Almada. Le club de Rio de Janeiro l’a annoncé vendredi, mettant fin à une sanction qui le frappait depuis le 31 décembre.

« La restriction sur les transferts a été levée, nous pouvons donc finaliser notre recrutement pour l’année 2026 », a déclaré le propriétaire du club, John Textor, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Une sanction liée au transfert de Thiago Almada

La mesure faisait suite à une plainte d’Atlanta United auprès de la Fifa. Le club de MLS réclamait 21 millions de dollars d’impayés sur l’indemnité de transfert due par Botafogo pour Thiago Almada.

Botafogo avait recruté l’international argentin en 2024 alors qu’il évoluait à Atlanta United. Le joueur a ensuite remporté le championnat brésilien et la Copa Libertadores avec le club de Rio de Janeiro.

Un parcours marqué par un prêt et un transfert

En janvier 2025, Almada a été prêté à Lyon, avant d’être vendu à l’Atlético Madrid en juillet de la même année. Malgré ces opérations, le litige financier avec Atlanta United a conduit la Fifa à prononcer une interdiction de recrutement pour les trois prochains marchés des transferts.

Fin de la restriction

Champion du Brésil et d’Amérique du Sud en 2024, Botafogo était sous le coup de cette interdiction depuis la fin de l’année 2025. La levée de la sanction permet désormais au club de reprendre normalement ses opérations sur le marché des transferts pour 2026.