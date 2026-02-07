La Bourse de Tunis maintient son cap. Dans un environnement marqué par une rotation sectorielle fluide, les indices prolongent leur ascension annuelle. Si l’euphorie n’est pas de mise, la résilience du carnet d’ordres témoigne d’une confiance renouvelée des institutionnels.

Indicateurs Clés | Séance du 06/02/2026

Indicateur Valeur / Niveau Performance YTD
TUNINDEX 14 599,12 pts +8,54 %
TUNINDEX 20 6 489,26 pts +8,60 %
Capitaux Séance 8,70 MD TND Activité sélective
Capitalisation 37 745 MD TND +8,88 %

La Chronique

Dynamique des Indices : Une ascension disciplinée

Le TUNINDEX flirte avec ses plus hauts annuels (14 618 pts), s’adjugeant +0,51 % sur la séance. Ce mouvement n’est pas le fruit d’une spéculation sauvage, mais d’une progression maîtrisée. Le marché valide le support des 14 500 points, transformant d’anciennes résistances en socles solides pour la suite de l’exercice 2026.

Équation de la Liquidité : La force tranquille

Avec 8,70 MD TND échangés, la volumétrie reste “contenue” mais saine. On observe une hausse spectaculaire de +88,99 % des capitaux cumulés par rapport à 2025 à la même date.

L’analyse de l’expert : Ce décalage entre la vigueur annuelle et la modération quotidienne suggère que le “Smart Money” accumule sans brusquer les cours, évitant ainsi un emballement des prix (slippage).

Rotation Sectorielle & Psychologie

Le triptyque Banques / Assurance / Bâtiment a capté l’essentiel des flux.

  • Top Performance : Le secteur automobile se distingue via Ennakl (+5,90 %).
  • Arbitrages : Le secteur du leasing subit des prises de bénéfices légitimes (BH Leasing -4,47 %). La psychologie dominante est à l’accumulation graduelle. Les investisseurs ne cherchent pas le “coup” de court terme, mais se positionnent sur la reprise économique sous-jacente.

Infographie Bourse de Tunis du 6 février 2026 montrant le TUNINDEXLe Regard de l’Analyste : “Le silence est d’or”

La séance confirme un biais haussier prudent. Contrairement aux rallyes explosifs qui précèdent souvent des corrections brutales, la tendance actuelle est “sourde” et régulière.

Points de vigilance :

  • Le test des 14 620 pts : Une cassure nette de ce plus haut annuel déclencherait une nouvelle jambe de hausse technique.
  • Concentration : La dépendance au secteur financier reste forte ; une diversification des flux vers l’industrie ou la tech serait un signal de maturité supplémentaire.

Conclusion : La hausse la plus solide est celle qui ne fait pas de bruit. Tant que la rotation sectorielle compense les prises de profits, le moteur du TUNINDEX reste bien huilé.

Avertissement : Cet article a été rédigé avec l’appui d’une technologie d’intelligence artificielle, sur la base des données officielles de la Bourse de Tunis. La Rédaction de WebManagerCenter a vérifié, corrigé et validé ce contenu. Ces analyses et simulations sont publiées à des fins purement informatives et pédagogiques. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation financière. Les données sources restent la propriété exclusive de leurs émetteurs respectifs.