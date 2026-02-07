La Bourse de Tunis maintient son cap. Dans un environnement marqué par une rotation sectorielle fluide, les indices prolongent leur ascension annuelle. Si l’euphorie n’est pas de mise, la résilience du carnet d’ordres témoigne d’une confiance renouvelée des institutionnels.
Indicateurs Clés | Séance du 06/02/2026
La Chronique
Dynamique des Indices : Une ascension disciplinée
Le TUNINDEX flirte avec ses plus hauts annuels (14 618 pts), s’adjugeant +0,51 % sur la séance. Ce mouvement n’est pas le fruit d’une spéculation sauvage, mais d’une progression maîtrisée. Le marché valide le support des 14 500 points, transformant d’anciennes résistances en socles solides pour la suite de l’exercice 2026.
Équation de la Liquidité : La force tranquille
Avec 8,70 MD TND échangés, la volumétrie reste “contenue” mais saine. On observe une hausse spectaculaire de +88,99 % des capitaux cumulés par rapport à 2025 à la même date.
L’analyse de l’expert : Ce décalage entre la vigueur annuelle et la modération quotidienne suggère que le “Smart Money” accumule sans brusquer les cours, évitant ainsi un emballement des prix (slippage).
Rotation Sectorielle & Psychologie
Le triptyque Banques / Assurance / Bâtiment a capté l’essentiel des flux.
- Top Performance : Le secteur automobile se distingue via Ennakl (+5,90 %).
- Arbitrages : Le secteur du leasing subit des prises de bénéfices légitimes (BH Leasing -4,47 %). La psychologie dominante est à l’accumulation graduelle. Les investisseurs ne cherchent pas le “coup” de court terme, mais se positionnent sur la reprise économique sous-jacente.
Le Regard de l’Analyste : “Le silence est d’or”
La séance confirme un biais haussier prudent. Contrairement aux rallyes explosifs qui précèdent souvent des corrections brutales, la tendance actuelle est “sourde” et régulière.
Points de vigilance :
- Le test des 14 620 pts : Une cassure nette de ce plus haut annuel déclencherait une nouvelle jambe de hausse technique.
- Concentration : La dépendance au secteur financier reste forte ; une diversification des flux vers l’industrie ou la tech serait un signal de maturité supplémentaire.
Conclusion : La hausse la plus solide est celle qui ne fait pas de bruit. Tant que la rotation sectorielle compense les prises de profits, le moteur du TUNINDEX reste bien huilé.