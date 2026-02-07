La Fiorentina reçoit le Torino au Stadio Artemio Franchi pour le compte de la 24e journée de Serie A, dans une rencontre qui s’annonce disputée entre deux équipes aux objectifs bien définis cette saison.

La Viola, solide à domicile, compte profiter de l’appui de son public pour engranger des points précieux dans la course aux places européennes. De son côté, le Torino se déplace avec l’intention de réaliser un coup et de confirmer sa régularité face aux formations du haut de tableau.

Ce duel promet donc intensité et engagement entre deux formations réputées pour leur discipline tactique et leur capacité à faire la différence sur des détails.

Où se joue le match ?

Stade : Stadio Artemio Franchi

Ville : Florence

Date et heure du match

Samedi 7 février 2026

Coup d’envoi : 20h45

Sur quelle chaîne voir Fiorentina – Torino ?

La rencontre de Serie A sera diffusée en direct sur DAZN à partir de 20h45.