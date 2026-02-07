Le FC Nantes accueille l’Olympique Lyonnais, samedi 7 février 2026, au stade de la Beaujoire, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Une affiche importante pour les deux équipes, engagées dans des dynamiques différentes à ce stade de la saison.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h05.

Les supporters des Canaris comme ceux de l’OL pourront suivre cette confrontation en direct sur la chaîne Ligue 1+, détentrice des droits de diffusion du championnat.

Ce rendez-vous s’annonce crucial dans la course aux objectifs respectifs des deux formations, que ce soit pour le maintien, le milieu de tableau ou les places européennes, dans une phase du championnat où chaque point compte.

Match : Nantes – Lyon

Compétition : Ligue 1 – 21e journée

Date : Samedi 7 février 2026

Heure : 21h05

Stade : La Beaujoire

Diffusion TV : Ligue 1+