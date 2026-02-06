L’optimisme prévaut à la Bourse de Tunis, d’après l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs. L’indice de référence Tunindex a affiché une tendance résolument haussière sur la semaine écoulée (du 2 au 6 février 2026), inscrivant une avancée de 1,7 % à 14599,12 points. Le TUNINDEX porte ainsi sa performance annuelle à +8,5 %.

La semaine écoulée a été marquée par une décélération nette du rythme des échanges sur la cote.

Une enveloppe de 42,2 MD a été échangée sur le marché des actions, soit un flux moyen quotidien de 8,4 MD.

Le titre OFFICEPLAST s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires s’est envolée de 28,6 % à 2,430 D, dans modeste volume hebdomadaire de 549 mille dinars.

Le titre CITY CARS a figuré parmi les plus fortes hausses de la semaine. L’action du concessionnaire automobile de la marque KIA a signé une progression de 18,9 % à 24,700 D. La valeur a brassé un flux hebdomadaire de 436 mille dinars.

Le titre BNA a chapeauté le palmarès des échanges sur la semaine. L’action de la banque a légèrement reculé de 0,5 % à 13,150 D tout en alimentant le marché avec des capitaux de 5,3 MD.

Le titre SOMOCER s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des carreaux en céramique s’est repliée de 14,1% à 0,550 D. La valeur a été échangée à hauteur de 49 mille dinars seulement sur la semaine.

Le titre STA s’est également mal comporté sur la semaine. L’action du concessionnaire automobile de la marque Chery a baissé de 5,5 % à 59,800 D. Il semblerait que la valeur ait été malmenée par un mouvement de prises de bénéfices. Sur la semaine, le titre a brassé des échanges relativement soutenus de 3,2 MD.