À l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé une campagne de collecte de fonds destinée à soutenir les familles palestiniennes confrontées à la faim et au déplacement à Gaza. Pour porter cet appel humanitaire, l’organisation onusienne s’appuie sur la voix de son ambassadrice de bonne volonté, la joueuse de tennis professionnelle tunisienne Ons Jabeur.

Diffusée sur les réseaux sociaux du PAM, une vidéo de sensibilisation d’une minute invite le public à « partager la bonté » durant le Ramadan en effectuant un don. L’objectif affiché consiste à assurer des repas aux familles les plus vulnérables dans un contexte marqué par une crise humanitaire persistante.

Des images de crise et de déplacement

La vidéo montre des scènes de vie dans un environnement dévasté : immeubles en ruines, abris de fortune surpeuplés et enfants privés des besoins les plus élémentaires. Ces images visent à illustrer l’ampleur des difficultés quotidiennes rencontrées par les civils à Gaza, touchés à la fois par l’insécurité alimentaire et les déplacements répétés.

Le récit se concentre notamment sur l’histoire de Manar, une mère palestinienne déplacée à plusieurs reprises avec ses enfants. Dans son témoignage, elle explique que ses enfants n’ont plus accès à l’éducation ni à des perspectives d’avenir stables. « Le moins que nous puissions faire est de leur procurer un morceau de nourriture », confie-t-elle, résumant une situation partagée par de nombreuses familles.

Un message centré sur la faim

Dans son intervention, Ons Jabeur insiste sur l’urgence humanitaire. « Aucune mère, aucune famille ne devrait avoir à endurer une faim constante », déclare-t-elle. Elle souligne que chaque contribution financière peut avoir un impact direct, en permettant la distribution de pain et de repas chauds aux familles les plus exposées.

Le message met en avant le lien entre le geste de don et une aide concrète, en particulier durant le Ramadan, période traditionnellement associée à la solidarité et au partage.

Des opérations humanitaires en cours

Selon les informations communiquées, le Programme alimentaire mondial poursuit ses opérations d’assistance alimentaire à Gaza. Celles-ci comprennent la distribution de pain, de repas chauds et d’une aide nutritionnelle essentielle aux populations affectées par le conflit.

Fidèle à sa devise, « Sauver des vies, changer des vies », l’organisation appelle à la générosité du public international afin de maintenir ces programmes jugés vitaux dans les territoires palestiniens pendant le mois de Ramadan.