L’ambassadeur de Tunisie à Ankara, Ahmed Ben Sghaier, et la présidente de la Confédération turque du Tourisme de Santé (SATKOF), Aysun Bay, ont convenu jeudi d’organiser une série d’activités au cours de l’année 2026 en vue de développer le tourisme de santé et médical entre les deux pays.

Cet accord a été conclu lors d’une séance de travail tenue à l’ambassade de Tunisie à Ankara.

Selon les réseaux sociaux de l’ambassade, cette rencontre, à laquelle ont pris part plusieurs chefs d’entreprise et professionnels turcs du secteur, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Forum tuniso-turc sur le tourisme de santé et thermal, tenu à Istanbul le 15 octobre 2025 sous l’égide de l’ambassade. Ce forum avait réuni des représentants du ministère tunisien de la Santé, de l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie (ONTH), ainsi que des opérateurs économiques des deux pays.

Les discussions ont également porté sur la prochaine visite en Tunisie d’une délégation d’entrepreneurs turcs conduite par Aysun Bay. Cette mission aura pour objectif de rencontrer des responsables des structures touristiques et thermales tunisiennes ainsi que des représentants du secteur privé, afin d’étudier des projets d’investissement et d’identifier des opportunités de partenariat dans les domaines du tourisme médical et thermal.