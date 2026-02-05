Le marché boursier poursuit sur sa lancée positive. L’indice de référence a inscrit, jeudi, une avancée de 0,32 % à 14525,18 points, dans un volume de 8,1 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ENNAKL AUTOMOBILES s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un modeste flux de 69 mille dinars, l’action du concessionnaire automobile multimarques s’est appréciée de 6 % à 16,430 D.

Le titre ATL a également été bien orienté sur la séance. L’action du leaseur adossé aux groupes ATB et BNA a enregistré une progression de 5,8 % à 8,150 D. La valeur a amassé des échanges de 302 mille dinars sur la séance.

Le titre ASSAD a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du producteur de batteries automobiles a reculé de –3,9 % à 3,200 D. La valeur a été échangée à hauteur de 34 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ATB a terminé la séance en territoire négatif. L’action de la filiale du groupe ARAB BANK s’est délestée de –1,4 % à 3,600 D, dans un maigre volume de 30 mille dinars sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie a affiché une embellie de 0,1 % à 21,200 Dt tout en alimentant le marché avec des capitaux de 0,9 MD.