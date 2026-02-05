Un mémorandum d’entente a été signé, ce jeudi, entre les ministères de la Santé tunisien et djiboutien, visant à renforcer le partenariat et l’échange d’expertises entre les deux pays dans le domaine de la santé, en particulier en télémédecine.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée à cette occasion au siège du ministère de la santé à Tunis, Mustapha Ferjani, le chef du département, a souligné que ce mémorandum d’entente témoigne des relations historiques et solides liant la Tunisie à la République de Djibouti.

« Il a pour objectif la formation des médecins, le développement des services de médecine d’urgence ainsi que la transplantation d’organes, notamment la greffe rénale », a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre djiboutien de la Santé, Ahmed Robleh Abdallah, a expliqué que cet accord repose essentiellement sur l’échange d’expertises et d’informations dans le domaine médical, en particulier la télémédecine.

Il a salué le soutien de la Tunisie au secteur de la santé à Djibouti, contribuant à la formation des médecins à la Faculté de médecine de Djibouti et les accueillant dans les établissements hospitaliers tunisiens pour effectuer leurs stages pratiques, dans le cadre de la coopération Sud-Sud et du renforcement du partenariat entre les pays africains.

Une équipe de travail conjointe a été formée entre les deux ministères afin d’élaborer une feuille de route claire pour la mise en œuvre des dispositions du mémorandum d’entente.

Par ailleurs, une délégation djiboutienne composée de médecins et d’ingénieurs spécialisés dans le numérique entamera une visite dans plusieurs établissements hospitaliers tunisiens. Cette visite vise à découvrir les services de santé offerts par la Tunisie à ses citoyens et à s’informer sur l’expérience tunisienne en matière de numérisation des services de santé, en vue de s’en inspirer pour améliorer les services de santé dans leur pays et les rapprocher des citoyens, notamment dans les zones montagneuses difficiles d’accès.

La visite comprendra également la découverte de plateformes numériques tunisiennes, dont la plateforme « Najda.tn », qui facilite la coordination entre les médecins urgentistes et les cardiologues, ainsi que la prise de connaissance de l’expérience tunisienne en matière de télé-radiologie.