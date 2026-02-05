La Société Al Buhaira de Développement et d’Investissement (Al Buhaira Invest), lance un Appel d’offres ouvert aux personnes physiques et morales tunisiennes ou étrangères, pour la vente, au plus offrant, de douze (12) lots de terrain en cours de viabilisation, sis au lotissement La Perle du Lac II.

Les références et les caractéristiques techniques des lots mis à la vente sont détaillées ci-après :

Les lots mis à la vente sont destinés à être vendus à toute personne physique ou morale tunisienne ou étrangère, séparément (lot par lot).

Les personnes physiques ou morales, désirant participer à cet Appel d’offres, sont invitées à retirer le dossier d’Appel d’offres auprès du siège de la société Al Buhaira Invest sis à l’adresse suivante : Rue du Lac Rodrigo de Freïtas, Les Berges du Lac, 1053 Tunis – La Marsa ou en ligne sur le site web de la société suivant : www.albuhairainvest.com, et ce, moyennant le règlement de la somme de 200 dinars (non remboursable).

Les offres doivent parvenir au siège de la société Al Buhaira Invest au nom de Monsieur le Directeur Général, et ce, par remise directe à son bureau d’ordre central, contre récépissé, ou par voie postale sous pli fermé anonyme , ne portant que la mention : « Ne pas ouvrir/ Appel d’offres vente N° 01/2026 portant sur la vente de douze (12) lots de terrain sis au lotissement La Perle du Lac II.

Aucune autre mention permettant l’identification du soumissionnaire ne doit figurer sur l’enveloppe.

La date limite de réception des offres au siège de la société Al Buhaira Invest, est fixée pour le mercredi 15 avril 2026 à 12H30, le cachet du bureau d’ordre de la société faisant foi . Toute offre parvenue après la date limite et/ ou non conforme aux clauses du cahier des charges sera considérée nulle et ne sera pas prise en considération.

La séance d’ouverture des plis est ouverte aux personnes ayant retiré le dossier d’Appel d’offres ou leurs représentants ; elle aura lieu, conformément aux conditions prévues par le cahier des charges, le même jour le mercredi 15 avril 2026 à 14H00 à l’hôtel Acropole situé en face du siège de la société.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la direction commerciale au numéro suivant : (00 216) 71 861 800.

_______________

[1] Coefficient d’Utilisation Foncière.

[2] Coefficient d’Occupation du Sol.