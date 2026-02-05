Tunis, 5 fév. 2026 – Un épisode météo marqué par des vents violents et une hausse thermique inhabituelle traverse la Tunisie ce jeudi. Voici les trois points d’impact pour l’activité économique :

Logistique en alerte : Des rafales de vent dépassant 60 km/h au Sud et sur les hauteurs provoquent des vents de sable. Impact : Forte réduction de la visibilité sur les axes routiers et risques de ralentissements des opérations de fret dans les ports du Nord (mer très turbulente).

Pic thermique : Les températures grimpent jusqu’à 26°C dans le Centre et le Sud. Impact : Baisse immédiate de la charge électrique (chauffage), mais accélération du stress hydrique pour les cultures précoces.

Supply Chain : L’INM prévoit des pluies éparses au Nord. La combinaison “vent-pluie” pourrait perturber la fluidité des exportations vers le bassin méditerranéen.

Focus Méditerranée : Ce flux d’ouest impacte l’ensemble du bassin. Les liaisons maritimes entre Tunis, Marseille et Gênes pourraient subir des retards techniques en raison de la houle au Nord, impactant les délais de livraison des industries manufacturières (Câblerie, Textile).