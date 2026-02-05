Manchester City a validé son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue, prévue le 22 mars à Wembley, en s’imposant mercredi contre Newcastle (3-1) lors de la demi-finale retour. Les Citizens affronteront Arsenal, leader actuel de la Premier League, pour un duel attendu entre le champion et son dauphin.

Une demi-finale dominée dès l’entame

Après le succès de Manchester City lors de la demi-finale aller (2-0), le suspense était déjà limité. Il a été définitivement balayé en seulement 30 minutes mercredi, le temps pour les hommes de Pep Guardiola de marquer trois buts face au gardien Aaron Ramsdale. Newcastle a tenté de réagir après la mi-temps grâce à ses entrants, mais ses efforts sont restés insuffisants face à l’efficacité mancunienne.

Marmoush, la révélation égyptienne

L’entraîneur Pep Guardiola a fait confiance à ses remplaçants habituels, et la victoire est restée nette. Le jeune gardien James Trafford (23 ans), doublure de Gianluigi Donnarumma, a réalisé plusieurs arrêts décisifs en première période. L’attaquant égyptien Omar Marmoush a brillé avec un doublé (7e et 29e minutes), égalant le nombre de buts inscrits lors de ses 19 précédentes apparitions cette saison. Le premier but est survenu après un contre sur un tacle de Dan Burn, et le second à la suite d’un dégagement en cloche de Kieran Trippier.

Newcastle touché par les blessures et la fatigue

Tijjani Reijnders a inscrit le troisième but (32e, 3-0) et Newcastle a perdu Anthony Gordon sur blessure, aggravant une infirmerie déjà chargée (Guimaraes, Joelinton, Livramento, Schär). Les Magpies ont réduit l’écart en seconde période grâce à Anthony Elanga (62e, 3-1) mais ont manqué trop d’occasions pour espérer une remontée.

Une finale prometteuse

La finale opposera donc Manchester City à Arsenal, dans un affrontement entre Mikel Arteta et Pep Guardiola, quatre fois vainqueur de la League Cup entre 2018 et 2021. Newcastle devra désormais se concentrer sur la fin de saison en Premier League (11e après 24 journées), la Coupe d’Angleterre (4e tour) et les barrages pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Qarabag.