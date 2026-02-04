L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) a annoncé, mercredi, le lancement prochain d’un outil digital de diagnostic destiné à évaluer le niveau de maturité des entreprises industrielles tunisiennes et à identifier leurs besoins en matière d’Industrie 4.0.

Baptisé Tunisian Intelligent Manufacturing Assessment (TIMA), cet outil vise à harmoniser, structurer et pérenniser les diagnostics réalisés par les Centres de compétences en Industrie 4.0, tout en assurant une adaptation continue à l’évolution des technologies et des besoins industriels.

Il contribuera à la modernisation de l’appareil productif national, au renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles et à l’accélération de la transition vers l’Industrie 4.0.

Le lancement de TIMA a été annoncé lors d’un atelier de mise au point tenu mercredi au siège de l’APII. L’outil permettra notamment la standardisation des pratiques de diagnostic, la digitalisation du processus, la centralisation des données à l’échelle nationale, ainsi que la mise à disposition de tableaux de bord sectoriels et nationaux pour un pilotage stratégique efficace.

Ses principaux bénéficiaires sont les entreprises industrielles privées tunisiennes, les clusters, les groupements d’industries et les groupements d’intérêt économique opérant dans des secteurs stratégiques.

Le développement et le déploiement de TIMA sont portés par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie (MIME), l’APII et l’ensemble des structures d’appui publiques et privées, notamment les cinq Centres de compétences en Industrie 4.0 répartis sur le territoire national : Sousse, Sfax, Bizerte, Sidi Thabet et Monastir.

Ces centres appliquent un processus de diagnostic flash harmonisé, complété par des analyses approfondies tenant compte des spécificités sectorielles, permettant l’élaboration de recommandations ciblées, concrètes et opérationnelles. Spécialisés dans des domaines clés tels que l’agroalimentaire, la biotechnologie et le textile, ils ont déjà accompagné près de 350 entreprises industrielles dans l’adoption des technologies de l’Industrie 4.0, contribué à la formation de plus de 1 200 professionnels et favorisé l’émergence de plusieurs startups innovantes dans ce domaine stratégique.

L’outil TIMA s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale « Vers une Industrie 4.0 Tunisie » du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, avec l’appui de l’Union européenne en Tunisie et de l’initiative Invest for Jobs, mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ Tunisie.

TIMA constitue par ailleurs le socle du Hub national Industrie 4.0, entité centrale créée au sein de l’APII pour fédérer l’ensemble des acteurs du secteur industriel. Il ambitionne de jouer un rôle clé dans la coordination des parties prenantes, l’accélération de l’adoption des technologies 4.0 et la consolidation d’une vision nationale unifiée de la transformation numérique industrielle.