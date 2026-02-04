Le prestigieux site archéologique de Dougga, situé dans le gouvernorat de Béja, a abrité, mercredi, une journée de promotion dédiée à l’huile d’olive de Teboursouk, un événement qui a attiré des visiteurs venus de divers horizons, notamment du Japon, de Chine et de plusieurs pays européens.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le commissaire régional du tourisme à Béja, Ridha Hanbli, a souligné que cette manifestation visait à mettre en lumière l’huile d’olive de Teboursouk, produit d’exception distingué sur la scène internationale et bénéficiant de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

Il a également précisé que la journée entendait valoriser le patrimoine culinaire local, ainsi que les atouts de l’écotourisme et du tourisme culturel dans la région, tout en renforçant la visibilité internationale du site de Dougga.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du plan national de promotion de l’huile d’olive élaboré conjointement par les ministères du Tourisme et de l’Agriculture, dans le contexte d’une stratégie déployée sur plusieurs sites et ports du pays, qui conjugue la valorisation de l’huile d’olive tunisienne avec la mise en avant du riche patrimoine historique national.

Pour Anis Bettaher, président de l’Union locale des agriculteurs à Teboursouk et propriétaire d’une huilerie, cette manifestation constitue un levier essentiel pour motiver les oléiculteurs et favoriser leur accès aux marchés nationaux et internationaux.

Il a rappelé que le concept d’« oléotourisme », qui associe découverte des terroirs oléicoles et mise en valeur des pratiques agricoles traditionnelles, commence à s’ancrer durablement à Teboursouk, mettant en lumière des huiles réputées pour leurs vertus thérapeutiques et leur excellence gustative, couronnées de nombreuses distinctions mondiales.