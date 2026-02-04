À l’issue des travaux du colloque national consacré à la mise en place du plan national de protection des établissements scolaires de la violence et des ateliers organisés à cette fin, les intervenants ont souligné mercredi l’importance de réviser certaines règles internes et d’encourager les élèves à mieux s’exprimer et à développer leurs talents au sein de l’établissement scolaire afin de prévenir la violence.

Les intervenants ont expliqué que la violence scolaire prend des formes multiples, physique, verbale, psychologique, sociale et numérique, en plus de la violence auto-infligée (tentatives de suicide), ce qui impose une approche globale pour traiter ce phénomène au sein des établissements d’enseignement, soulignant la nécessité d’adopter des mécanismes d’intervention progressifs qui commencent par l’écoute, le dialogue et la médiation éducative dans les cas simples, en mettant l’accent sur la réparation plutôt que sur la punition, puis en passant à des mesures disciplinaires temporaires en cas de récidive, jusqu’à des sanctions sévères dans les cas graves, avec la participation de la famille, des conseils éducatifs et des autorités compétentes, le cas échéant.

Ils ont également souligné l’importance d’une évaluation équitable du comportement violent, en tenant compte de la gravité de l’acte, de ses motivations et de l’âge de l’élève, et ont appelé à renforcer l’orientation psychologique, à revoir les sanctions privatives du droit à l’éducation et à promouvoir une culture du dialogue et de la discipline positive, afin de contribuer à la création d’un climat scolaire sûr et propice à l’apprentissage.

Les animateurs des ateliers du colloque ont appelé à la mise en œuvre de la loi révisée en 2012 régissant la vie scolaire.

Les intervenants ont souligné l’importance de créer des clubs culturels, d’encourager la pratique des arts sous toutes leurs formes, de cultiver les talents émergents et les compétences exceptionnelles des différents élèves, de prévoir un budget suffisant pour les activités culturelles et de transformer l’école en un espace d’apprentissage de la vie et d’acquisition de compétences pratiques telles que la réalisation de projets, la gestion du temps, l’éducation à la sécurité environnementale et l’éducation aux médias. Ils ont également souligné l’importance d’impliquer les élèves dans l’entretien de leur école et de leur confier la responsabilité de la nettoyer, de l’entretenir et de la protéger.

Les recommandations des ateliers comprennent un appel à la mise en place de mécanismes de soutien psychologique et éducatif par le biais de cellules ou de bureaux d’écoute et d’orientation, ainsi que l’organisation d’ateliers et de forums de dialogue périodiques avec les élèves et les parents. Il a également été demandé de mettre en place des salles de permanence dans chaque établissement scolaire et de permettre aux élèves de les fréquenter pendant les heures creuses et les temps libres pour lire ou pratiquer des activités culturelles, et de prévoir des salles dans l’établissement scolaire pour réviser les cours en présence d’encadrants.

Ils ont également souligné la nécessité de généraliser la pratique de l’éducation physique, de promouvoir les activités sportives au sein de l’établissement et d’organiser des compétitions et des matchs encadrés par des élèves dotés de compétences en leadership, accompagnés par des enseignants, étant donné que le sport est un moyen d’assurer la santé physique et mentale.