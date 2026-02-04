Les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne ont débuté mardi avec la victoire nette du Bayer Leverkusen face à St Pauli (3-0). Ce succès place le club rhénan en position favorable dans cette phase décisive de la compétition, tandis que les trois autres rencontres restent à disputer selon le calendrier établi.

Leverkusen a ouvert cette série de quarts de finale par une prestation maîtrisée. Opposé à St Pauli, le club a fait la différence en s’imposant par trois buts d’écart, seul match déjà joué à ce stade.

Un programme étalé sur plusieurs dates

Les autres affiches des quarts de finale se tiendront sur plusieurs jours. Dès ce mercredi 4 février, Kiel accueille Stuttgart. La rencontre suivante opposera le Hertha Berlin à Fribourg, programmée mardi 10 février.

Enfin, le dernier quart de finale mettra aux prises le Bayern Munich et le RB Leipzig, mercredi 11 février. Cette confrontation entre deux formations majeures du football allemand constitue l’affiche la plus attendue de ce tour.

Leverkusen seul qualifié pour l’instant

À l’issue des matches déjà disputés, le Bayer Leverkusen est, pour l’heure, la seule équipe assurée de poursuivre l’aventure en demi-finale. Les autres prétendants devront attendre leur tour pour tenter de rejoindre le club rhénan dans le dernier carré.

Le calendrier morcelé de ces quarts de finale étale l’enjeu sur plus d’une semaine, maintenant le suspense autour de la composition complète du dernier carré de la Coupe d’Allemagne.