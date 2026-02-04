La 23e journée du championnat d’Italie a confirmé la solidité de l’Inter Milan en tête du classement. Les Nerazzurri se sont imposés sur la pelouse de la Cremonese (2-0) et portent leur total à 55 points. Le Milan AC, large vainqueur à Bologne (3-0), suit à cinq longueurs. Naples et la Juventus Turin complètent le quatuor de tête après leurs succès respectifs face à la Fiorentina (2-1) et à Parme (4-1).

Cette journée, étalée du vendredi 30 janvier au mardi 3 février, a également été marquée par plusieurs résultats serrés et quelques contre-performances dans le haut de tableau, dont la défaite de l’AS Rome à Udinese (1-0).

Les leaders assurent

L’Inter a maîtrisé son déplacement à Cremonese grâce à un succès net (2-0). Le Milan AC a répondu avec autorité en s’imposant 3-0 à Bologne. Naples a pris le dessus sur la Fiorentina (2-1), tandis que la Juventus a dominé Parme (4-1) à l’extérieur.

Derrière, Côme et l’Atalanta se sont neutralisés (0-0), un résultat qui permet au club lombard de rester solidement installé à la 6e place avec 41 points.

L’AS Rome et la Lazio freinées

L’AS Rome a cédé à Udinese (1-0), un revers qui la laisse à la 5e place avec 43 points. La Lazio, victorieuse du Genoa (3-2) en ouverture de la journée, grimpe à la 8e position avec 32 points.

Parmi les autres résultats, Cagliari a largement dominé Vérone (4-0), Sassuolo s’est imposé à Pise (3-1), et le Torino a pris le meilleur sur Lecce (1-0).

Le bas du tableau sous pression

Dans la lutte pour le maintien, Pise et Vérone ferment la marche avec 14 points chacun. Lecce (18 pts) et la Fiorentina (17 pts) restent également en difficulté après leurs défaites respectives.

Le classement confirme une hiérarchie marquée après 23 journées : l’Inter (55 pts) devance le Milan AC (50), Naples (46) et la Juventus (45). L’écart se creuse entre le haut et le bas du tableau, où plusieurs équipes peinent à enrayer la spirale négative.