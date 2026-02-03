En marge de l’exposition “Autumn of the Earth, Spring of the Comprador” de Saif Fradj, sous le commissariat de Farah Sayem, qui sera visible à La Boîte du 11 février au 25 mars 2026, un programme public de médiation est déployé comme un espace de réflexion et de partage. Pensé en résonance directe avec les enjeux de l’exposition, ce programme s’articule autour de projections, débats, workshops et visites guidées afin de prolonger les questions soulevées autour des écologies de Gabès, des récits du territoire et des savoirs situés.

La médiation publique débute ce mardi 3 février 2026 autour du thème “Ecologies de Gabès ” avec une projection-débat programmée à 17h30 du film documentaire de Rabeb M’Barki, “Tout va bien Lella ?” (2018, 30 minutes). A travers ce film, la réalisatrice braque sa caméra sur la situation écologique du golfe de Gabès, une région où les habitants tentent de mener une vie ordinaire dans des conditions pourtant extraordinaires.

Le programme se poursuit le vendredi 6 février 2026 avec une seconde projection-débat, “Gabès Labess” de Habib Ayeb (2014, 47 minutes), également consacrée aux écologies de la région.

Le mercredi 11 février 2026, la médiation accompagne le vernissage de l’exposition prévu à 16h30, suivi à 17h30 d’un échange réunissant l’artiste Saif Fradj, la curatrice Farah Sayem et Hammadi Nibili, agriculteur de l’oasis de Chenini à Gabès, qui a accompagné le projet sur le terrain à Gabès.. Une visite guidée de l’exposition est proposée le mercredi 13 février 2026 à 11h30, en présence de la curatrice.

Le programme se prolonge ensuite avec deux workshops, sur inscription, destinés aux adultes et aux enfants. Le premier se tiendra le mercredi 25 février 2026, puis le second le mercredi 27 mars 2026, de 10h30 à 12h30, autour de l’atelier “L’Oasis en cinq points de broderie”, animé par l’artiste-brodeur Nejib Bel Hadj.

Née d’une nécessité d’engagement et d’une attention accrue aux formes contemporaines de domination qui traversent les territoires périphériques en Tunisie, notamment à Gabès, l’exposition “Autumn of the Earth, Spring of the Comprador” aborde “la figure du comprador comme une réalité incarnée, inscrite dans les paysages, les corps, les infrastructures et les régimes de production” (extrait du texte curatorial de Farah Sayem).