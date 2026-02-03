L’attaquant français Karim Benzema quitte Al-Ittihad pour rejoindre Al-Hilal, leader actuel du championnat saoudien, a annoncé lundi le club basé à Riyad. Le joueur de 38 ans a signé un contrat d’un an et demi avec sa nouvelle équipe.

Un contrat d’un an et demi pour le Ballon d’Or 2022

Le club saoudien a précisé dans un communiqué que Benzema, arrivé libre, a inscrit huit buts en quatorze matches de championnat cette saison. L’ancien international français (97 sélections, 37 buts) apporte ainsi son expérience à une équipe ambitieuse en quête de titres nationaux et continentaux.

Une carrière marquée par le Real Madrid et Al-Ittihad

Karim Benzema avait rejoint Al-Ittihad en 2023, après quatorze saisons au Real Madrid, où il a remporté cinq Ligues des champions. Avec le club de Djeddah, il a été sacré champion d’Arabie Saoudite la saison dernière. Sa performance cette saison reste notable, mais Al-Ittihad, distancé de douze points par Al-Hilal, a presque perdu toute chance de conserver son titre.

Un transfert entre clubs appartenant au même fonds

Al-Ittihad et Al-Hilal appartiennent tous deux au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF). Ce transfert, orchestré entre deux clubs sous la même tutelle, permet à Al-Hilal de renforcer son attaque avec un joueur de classe mondiale, tout en offrant à Benzema une nouvelle opportunité de viser des titres dans le championnat saoudien.

Vers de nouveaux objectifs

À 38 ans, Benzema reste un attaquant décisif. Son arrivée à Al-Hilal intervient alors que le club de Riyad domine le championnat et vise à maintenir son avance. Le joueur français devrait apporter son expérience du haut niveau et son sens du but pour soutenir les ambitions nationales et continentales de son nouveau club.