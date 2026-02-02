Tunis, le 02 février 2026

SoleCrypt, développeur tuniso-britannique d’infrastructures digitales durables, et Schneider Electric, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annoncent la signature d’un protocole d’accord (MoU) visant à étudier et codévelopper en Tunisie des centres de données nouvelle génération, conçus pour accueillir des charges de calcul intensives en intelligence artificielle, avec une faible empreinte carbone et hydrique.

Ce partenariat ambitionne de positionner la Tunisie comme une plateforme stratégique de calcul durable pour l’Europe et la région MENA, en capitalisant sur ses atouts majeurs en matière d’énergies renouvelables, connectivité internationale en câbles de fibres optiques sous-marins, et un écosystème numérique en forte croissance.

Dans le cadre de cette collaboration, SoleCrypt met à disposition des sites stratégiques sur l’ensemble du territoire Tunisien bénéficiant d’une connectivité optimale avec le réseau électrique et l’infrastructure de télécommunication, offrant une latence inferieure à 10ms vers l’Europe. Schneider Electric interviendra comme conseiller technologique clé, en fournissant ses architectures de référence pour datacenters IA, codéveloppées avec NVIDIA, ainsi que ses solutions d’électrification moyenne et basse tension, d’alimentation sécurisée, de refroidissement liquide et de pilotage intelligent des infrastructures via EcoStruxure™ IT.

« Avec SoleCrypt, nous combinons des sites tunisiens au routage international premium et nos designs IA développés avec NVIDIA pour livrer rapidement une capacité de calcul de classe mondiale, sobre en eau et prête à monter en puissance », déclare Amine Benchekroun de Schneider Electric. « Notre projet positionne la Tunisie comme un véritable pont numérique entre l’Afrique et l’Europe, au service des industriels, fintechs et laboratoires d’intelligence artificielle. Nous souhaitons collaborer avec Schneider Electric pour transformer la Tunisie en un super hub méditerranéen des infrastructures digitales durables », ajoute Amir Ben-Gacem de SoleCrypt.

De futures annonces portant sur ce partenariat seront publiées les mois prochains par les deux parties.