La 16e journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel s’est poursuivie dimanche avec plusieurs rencontres disputées dans les deux poules. Les matchs ont influé sur le haut et le bas des classements, alors que certaines équipes confirment leur position et que d’autres restent au contact.

Poule A : statu quo en tête, écarts resserrés

À Hammam-Lif, le CS Hammam-Lif et le BS Bouhajla se sont neutralisés (0-0). À Menzel Bourguiba, le SA Menzel Bourguiba et le CS Msaken ont partagé les points (2-2). Le CS Hammam-Sousse s’est imposé face au CS Chebba (3-1), tandis que l’EM Mahdia et le SC Ben Arous ont fait match nul (1-1).

À Sfax (2 mars), le CO Kerkennah a battu l’US Boussalem (1-0). À Tataouine, l’US Tataouine et le Sfax RS se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Au classement, l’US Tataouine et l’ES Hammam-Sousse occupent conjointement la première place (32 pts, 16 j), devant le CS Hammam-Lif (31 pts). L’AS Mégrine doit affronter l’AS Agareb lundi à Radès (Hedi Ben Romdhane).

Poule B : victoires à domicile et confirmations

Dimanche, le CS Korba a dominé le CS Redeyef (3-0). Les rencontres disputées samedi ont vu l’AS Ariana et l’AS Sakiet Eddaier se neutraliser (1-1), Jendouba Sport faire match nul face à l’AS Jelma (0-0), et l’US Ksour Essef s’incliner à domicile contre le Stade Gabésien (2-3).

L’AS Kasserine est allée s’imposer sur le terrain de l’O. Sidi Bouzid (1-0). L’ES Bouchemma a battu Kalaa Sport (1-0) et l’EGS Gafsa a pris le dessus sur le SC Moknine (3-0).

Au classement, l’AS Sakiet Eddaier reste en tête (33 pts), suivie du Stade Gabésien (32 pts) et de l’AS Kasserine (30 pts).