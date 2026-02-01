La quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine s’est poursuivie de vendredi à dimanche après-midi avec plusieurs affiches disputées sur différents terrains du continent. Plusieurs rencontres se sont soldées par des scores serrés, tandis que d’autres ont permis à certaines équipes de prendre l’avantage.

Vendredi : Al Hilal prend le dessus

La série de matchs a débuté vendredi 30 janvier 2026 par la victoire d’Al Hilal SC face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (2-1). Un succès précieux dans une rencontre disputée.

Samedi : des duels équilibrés

Samedi 31 janvier, Young Africans et Al Ahly SC se sont quittés sur un score de parité (1-1). Même issue entre Petro Atlético et le Stade Malien (0-0), dans un match fermé.

De son côté, l’AS FAR a pris le meilleur sur la JS Kabylie (1-0), confirmant sa solidité lors de cette quatrième journée.

Dimanche : spectacle et confirmations

Dimanche 1er février, Simba SC et l’Espérance de Tunis ont offert un match riche en buts (2-2).

Pyramids FC s’est imposé nettement face à la RS Berkane (3-0), alors que Power Dynamos FC est allé s’imposer sur le terrain de Rivers United FC (1-0).

La rencontre entre le MC Alger et Saint-Eloi Lupopo est programmée à 20h00.