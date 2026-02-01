Le Real Madrid s’est imposé difficilement dimanche au stade Santiago Bernabéu face au Rayo Vallecano (2-1), grâce à un pénalty transformé par Kylian Mbappé à la 100e minute (90e+10). Ce succès évite une nouvelle crispation autour du club madrilène, sous les sifflets de son public.

Un match renversé dans les derniers instants

Le but décisif est intervenu au terme du temps additionnel, après un pénalty provoqué par Brahim Diaz et converti par Mbappé. Le Real a ainsi arraché la victoire au bout du suspense.

Vinicius ouvre, De Frutos égalise

Vinicius Junior avait ouvert le score d’une frappe en lucarne dès la 15e minute (1-0). Mais au retour des vestiaires, l’international espagnol Jorge de Frutos a surpris la défense madrilène pour remettre les deux équipes à égalité (49e, 1-1).

[cohérence à vérifier : le score indiqué « 2-0 » à la 49e minute dans le texte source semble incompatible avec l’égalisation.]

Un succès important au classement

Cette victoire permet au Real Madrid de rester au contact du FC Barcelone. Les Madrilènes occupent la 2e place avec 54 points, à une longueur du Barça (55 points), vainqueur samedi à Elche (3-1).