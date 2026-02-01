La rencontre entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 20e journée de Ligue 1, se disputera le dimanche 1er février 2026 au stade de la Meinau.

Le coup d’envoi de cette affiche est programmé à 20h45.

Le match sera retransmis en direct sur la chaîne Ligue 1+, offrant aux supporters des deux équipes la possibilité de suivre la rencontre en live à la télévision.

Cette opposition s’annonce importante pour les deux formations à ce stade de la saison. Strasbourg, devant son public, cherchera à réaliser une performance solide face à l’un des favoris du championnat. De son côté, le PSG visera une victoire à l’extérieur pour consolider sa position au classement.

Les amateurs de football pourront ainsi suivre un duel prometteur entre deux équipes aux ambitions différentes, dans une rencontre qui devrait tenir toutes ses promesses.